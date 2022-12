[FOTO] Prvih pola sata 'mirisalo' je na senzaciju, a onda se probudila Engleska i dobili smo spektakularni četvrtfinale

Nogometaši Engleske plasirali su se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva 3:0 pobjedom protiv Senegala u susretu osmine finala igranom na stadionu Al Khor. Strijelci za europske doprvake bili su Jordan Henderson (38), Harry Kane (45+3) i Bukayo Saka (57)

Dvoboj je rezultatski zaključen u 57. minuti kada je Saka povisio na 3:0 iskoristivši odličan prodor Fodena po lijevoj strani i dodavanje kroz noge kapetana Senegala Koulibalyja. Mladi napadač Arsenala spremno je dočekao loptu u sredini kaznenog prostora i sigurno realizirao priliku.

Iako je do kraja utakmice ostalo više od pola sata do kraja utakmice se praktički nije dogodilo ništa vrijedno spomena. Englezi su bez problema kontrolirali situaciju na terenu i praktički čuvali snagu za daljnji tijek natjecanja. Senegalci su, pak, svjesni kako ne mogu do preokreta prilično malodušno pokušavali doći barem do počasnog gola.

Engleska će tako u četvrtfinalu 10. prosinca igrati protiv branitelja naslova Francuske koja je ranije u nedjelju sa 3:1 nadigrala Poljsku.