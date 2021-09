[FOTO] Ništa od senzacije na kultnom stadionu u Parizu; olimpijski pobjednik prekidom zaustavio hrabrog Hrvata, a meč uživo gledao predsjednik Francuske

Hrvatski boksač Petar Milas nije uspio u Parizu iznenaditi favorita Tonyja Yoku, Francuz je slavio prekidom u sedmoj rundi

Međutim, olimpijski pobjednik iz Rio de Janeira Tony Yoka bio je nepremostiva prepreka te je kontrolirao borbu od početka do kraja koji je nastupio u sedmoj rundi. Francuz je nokautirao našeg boksača pred sami kraj sedme runde nakon što ga je prethodno uzdrmao, piše Fight Site .

Tony Yoka ušao je u borbu protiv Petra Milasa kao veliki favorit i Hrvat je išao po senzaciju na gostujućem terenu. 29-godišnji Francuz 2017. godine debitirao je u profesionalnom boksu nakon izuzetno uspješne amaterske karijere i velika su očekivanja stavljena pred njega. Mnogi ga smatraju jednim od najvećih potencijala teške kategorije, a to je danas samo dodatno potvrdio.

Iako je Milas djelovao kondicijski jako dobro te su njegove konstantne lateralne kretnje radile određene probleme Yoki koji je morao pogađati pokretnu metu, Francuz je u sedmoj rundi prelomio borbu. Nešto više od trideset sekundi prije kraja borbe Tony Yoka pogodio je Petra Milasa lijevim krošeom i ozbiljno ga je uzdrmao. Uputio je Francuz još nekoliko udaraca kojima je poslao Milasa na pod, a sudac je odbrojavao. Donekle se oporavio naš boksač i uspio je nastaviti. Jedna od kontri Milasa neposredno nakon što se ustao ulijevala je nadu kako bi Splićanin mogao izdržati do kraja runde, no moćni Francuz jednostavno nije mogao propustiti priliku da dovrši meč te je agresivno napao Milasa. Na samom isteku sedme runde, točnije sekundu prije kraja runde, Tony Yoka nokautirao je Milasa i došao do 11. pobjede u svojoj karijeri.



Petar Milas nažalost nije uspio u najvećoj borbi karijere, no ovo je tek prvi poraz za ovog hrvatskog boksača, a doživio ga je protiv uistinu sjajnog protivnika. Splićanin je pružio dobar otpor i kući može otići podignute glave te nastaviti s dodatnim radom kako bi ispravio ovaj poraz i vratio se na pobjedničke staze.