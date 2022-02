[FOTO] Milan razbio Lazio i izborio polufinale protiv Intera; sve je bilo riješeno već u prvom poluvremenu

Nogometaši Milana na uvjerljivi su se način plasirali u polufinale talijanskog Kupa. Kao domaćin Milan je svladao rimski Lazio s 4:0 te je izborio dvije polufinalne utakmice protiv Intera

Prvoligaš Nica i četvrtoligaš Versailles popunili su još dva mjesta u polufinalu francuskog nogometnog Kupa.

U prvoligaškom obračunu Nica je kao domaćin bila vrlo uvjerljiva protiv Marseillea kojeg je pobijedila 4:1. Nije sve dobro počelo po domaćina budući je već u trećoj minuti igrač Nice Bard pogodio vlastitu mrežu.

No, primljeni gol uopće nije izbacio Nicu iz ritma. Čak štoviše, već do kraja poluvremena Nica je vodila 2:1 (Gouiri u 10. i Kluivert u 29. minuti). Nizozemac Justin Kluivert u 49. minuti je postigao novi gol, za 3:1, dok je konačnih 4:1 postavio Delort u 61. minuti. Bio je to ujedno dvoboj druge i treće momčadi s prvoligaške ljestvice.

Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car za Marseille je igrao do 86. minute.

U polufinale se plasirao i Versailles, inače član četvrte lige. Četvrtfinale je donijelo međusobni ogled dva kluba iz tog ranga, a Versailles je u gostima, nakon jedanaesteraca (6:5) svladao Bergerac. Osnovni dio igre završio je 1:1, s tim da je Versailles od 79. minute imao igrača manje. Domaći Bergerac je izjednačujući gol dao u 89. minuti (Tressens).

Podsjetimo kako se prvi u polufinale plasirao Monaco koji je u utorak svladao drugoligaša Amiens na domaćem terenu s 2-0 golovima Tchouamenija i Vollanda. U četvrtak će zadnji četvrtfinalni meč, od 21 sat, odigrati Nantes i Bastia.