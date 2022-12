[FOTO] Leo Messi odveo neuvjerljivu Argentinu u četvrtfinale SP-a; borbeni Australci propustili su priliku šokirati 'gaučose'

Nogometaši Argentine svladali su Australiju 2:1 u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva te tako osigurali četvrtfinalni dvoboj protiv Nizozemske (petak, 9. prosinca, 20 sati). Argentina je vodila 2:0 nakon golova Lea Messija u 35. i Juliana Alvareza u 57. minuti. Nada se Australcima probudila u 77. minuti kada je, nakon udarca Goodwina, autogol dao Enzo Fernandez...

Sredinom prvog dijela Australija se nekoliko puta odvažila napasti te nije na potpunom miru mogla biti argentinska obrana i njen golman Martinez. No, u sporom ritmu i uz ne odveć uzbudljiv nogomet trajala je utakmica do 35. minute kada je zabljesnuo, tko drugi, nego Leo Messi.

Najbolji argentinski igrač došao je do lopte na 15 metara od suparničkog gola, malo iskosa, te je bez obzira na trojicu Australaca ispred sebe pronašao put, prizemnim udarcem, do mreže. Argentina je povela, a Messi je po prvi puta u karijeri postigao gol u nokaut fazi nekog svjetskog prvenstva. Bio je to njegov deveti gol na Svjetskim prvenstvima te je ispred njega ostao, u argentinskim okvirima, još jedino Gabriel Omar Batistuta s deset golova.

>> [VIDEO/FOTO] Pogledajte gol kojim je Leo Messi 'načeo' Australce; ovo mu je prvi takav u karijeri, a njime je preskočio Diega Maradonu...

U nastavku utakmice opet je Argentina dominirala posjedom, no australski igrači ipak su bili sve odlučniji u presingu te su sve više izlazili prema naprijed. No, dodatni udarac Australija je primila u 57. minuti. Prvo se njihova obrana poigravala, a na kraju je golman Ryan krenuo u nepotrebni dribling. Sve je iskoristio Julian Alvarez, 22-godišnji napadač Manchester Cityja, koji je ukrao loptu i progurao je u mrežu za 2:0.