[FOTO] Legenda jugoslavenskog nogometa prizemljila Srbe: Dobri ste, ali mislim da je prerano govoriti da ste bolji od Hrvatske

Legendarni nogometaš Mehmed Baždarević tvrdi da ga je bivši suigrač iz reprezentacije Jugoslavije Dragan Stojković oduševio svojim podvigom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, budući da je Srbiju odveo direktno u Katar, pobjedom nad favoriziranim Portugalom

Popularni Meša debitirao je za SFRJ 1983. godine, kao i Stojković, a zanimljivo je da su obojica to učinili protiv Francuske. Baždarević je prvi put "plavi" dres preuzeo 23. travnja na Parku prinčeva, kada je domaćin u prijateljskom susretu slavio s 4:0, dok je Piksi čekao oko šest mjeseci, do 12. studenoga i dvoboja na Maksimiru koji je završio rezultatom 0:0. Od tada su išli zajedničkim putem sve do 1992. godine, piše srpski Blic.

'Jako dugo se poznajemo. Od domaćeg prvenstva, u reprezentaciji, a kasnije i ovdje u Francuskoj... Zato mi je drago zbog Piksija i njegovih momaka, svaka im čast. Napravili su veliku stvar. I, da budem iskren, ovo mi nije iznenađenje. Nije to Portugal kojeg se svi sjećamo. Čudne su kvalifikacije, dobro kreneš, a onda sve pokvariš... Od prvog dana, od prve utakmice, vidio sam da Srbija ima potencijal. Istina je da su se kockice slagale usput, da je bilo i sreće, ali to vam je nogomet. Da se prije početka znalo tko će pobijediti, nitko ne bi gledao', rekao je za Blic Mehmed Baždarević.

Kako vidite srpsku momčad od dolaska Dragana Stojkovića? 'Piksi je bio sjajan kao igrač, bio je jedinstven, nikoga se nije bojao... Odmah se vidjelo da je veliki talent i rođeni pobjednik. Imao je taj nogometni bezobrazluk. Sada je na sasvim drugom mjestu, ali jasno je da mu mjesto izbornika odgovara. Vidjet ćemo, pokazat će, vrijeme, možda bude bolji trener nego što je bio igrač. Kad ua vođu imate takvog pobjednika koji uvijek vjeruje u uspjeh, onda je to nogometašima veliki motiv pa i oni počnu razmišljati tako. Znate što, Piksi ne može naučiti Tadića igrati nogomet, niti pomoći Mitroviću da postigne gol. Ali to im može uliti povjerenje, ne dopustiti im da zastanu, kao što nisu stali u Lisabonu. Istekla je 90. minuta, rezultat je to koji im nije odgovara, ali se nisu predavali. Je li ovo nova Srbija? Vidjet ćemo.' Uslijedilo je pitanje vezano uz Vatrene.