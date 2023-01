[FOTO] Debakl hrvatskih rukometaša na startu svjetskog prvenstva; Egipat je održao lekciju Horvatovim igračima

Hrvatska rukometna reprezentacija porazom je otvorila nastup u G skupini svjetskog prvenstva. Egipat je bio bolji i pobijedio 31:22

Egipćani su u razdoblju od 11. do 15. minute serijom 3:0 prvi put došli do pet golova prednosti (9:4). To je izbornika Hrvoja Horvata natjeralo na minutu odmora i promjenu obrane u '5-1'. No, od toga vidljivog rezultata nije bilo.

Egipćani su i dalje lakoćom pronalazili rupe u hrvatskoj obrani, a ni napadački nije bilo pravih rješenja pa je od 9. do 19. minute jedina dva pogotka postigao Filip Glavaš iz sedmeraca. Tako je Egipat došao i do šest pogodaka prednosti (11:5).

Za razliku od obrane, koja tijekom cijelog prvog poluvremena nije bila na potrebnoj razini, hrvatski napad je u zadnjih deset minuta prvog dijela postao ubojiti, ponajviše zahvaljujući Igoru Karačiću, koji se iskazao i kao realizator, i kao kreator. Tako je Hrvatska uspjela zaostatak do kraja poluvremena svesti na četiri gola (12-16).

Hrvatski vratari su bili 'na streljani', ali nedostajao je i njihov učinak. Slavić je u 8. minuti zaustavio šut Alija Mohameda i to je bila jedina obrana hrvatskih čuvara mreže u prvih 30 minuta, dok ih je na drugoj strani Karim Hendawy imao pet.

Drugo poluvrijeme je Marin Šipić otvorio svojim trećim pogotkom za 13:16, a minutu poslije je ponovno bio na 'ziceru', no Hendawy je taj udarac obranio.

Kad je Kuzmanović u 35. minuti obranio sedmerac Sanadu, pojavila se nada da će se i hrvatski vratari razbraniti, ali to se nije dogodilo.

Tako je već u 38. minuti Egipat došao ponovno na +6 (20:14), a u 43. minuti na najvećih +8 (23:15).

To je prednost u 52. minuti narasla i na +9 (28-19), kad je Hrvatska zaigrala bez vratara, što je iskoristio egipatski čuvar mreže Hendawy pa se i on upisao među strijelce.