[FOTO] Cibona je nastavila fantastičan niz pobjeda, dvanaesta 'žrtva' bili su košarkaši Cedevite Junior

Košarkaši Cibone ostvarili su i 12. uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima svladavši u srijedu u zagrebačkom Domu sportova Cedevitu Junior 81:74 u zaostaloj utakmici 18. kola Hrvatski Telekom Premijer lige

Cibona je utakmicu prelomila u razdoblju od 16. do 27. minute, kad je momčad Gašpera Okorna od minus tri (31:34) došla do plus 16 (60:44). Momčad Damira Mulaomerovića je u zadnjoj četvrtini uspjela samo ublažiti poraz.