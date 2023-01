[FOTO] Cedeviti Junior derbi protiv Cibone, Zadar rutinski do slavlja kod Škrljeva

U derbiju 14. kola košarkaške HT Premijer lige Cedevita Junior je na gostovanju pobijedila Cibonu sa 80-78

Gosti su odlično otvorili susret, nakon prve dionice imali su devet koševa prednosti (25-16), a u drugoj i velikih +18 (44-26). No, uslijedio je Cibonin povratak i "Vukovi" su uspjeli izjednačiti na 53-53, a potom i povesti 56-53. Ipak, u posljednju četvrtinu ušlo se sa 64-62 za Cedevitu Junior.

U posljednjem periodu igre Cedevita je imala +5 (71-66), no uslijedila je drama u završnici. Cibona je 70 sekundi prije kraja povela 77-76, ali je suparnik uzvratio sa 4-0 za 80-77, da bi Borna Kapusta realizirao jedno slobodno bacanje za 80-78 19 sekundi prije kraja. Nakon prekršaja Jakov Mustapić je imao dva slobodna bacanja, no oba je promašio, pa je Cibona dobila priliku za produžetak ili pobjedu. Aleksandar Aranitović je gađao tricu za pobjedu, no promašio je.

Đorđe Topolović je bio najefikasniji kod Cedevite Junior sa 21 košem, Renato Serdarušić je dodao 18 koševa, a Simon 11 koševa uz osam asistencija. Kod Cibone najbolji su bili Borna Kapusta sa 23 koša i osam skokova, te Lovro Mazalin sa 13 koševa i 10 skokova.