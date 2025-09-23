Florentino Perez rekao dosta! Vinicius dobio ultimatum

Kako tvrdi španjolski novinar Josep Pedrerol , prijedlog je iznesen po principu ‘uzmi ili ostavi’, bez prostora za dodatna pregovaranja.

Razgovori o produljenju traju već dulje vrijeme, a dodatnu neizvjesnost stvarale su špekulacije o mogućem Brazilčevu odlasku, uključujući i ponude iz Saudijske Arabije. U Realu smatraju da je vrijeme za konačan odgovor – ako Vinicius odbije ponuđene uvjete, uprava je spremna otvoriti vrata transferu.

Perez ostaje dosljedan svojoj politici: inzistira na financijskoj disciplini, uz spremnost na velika ulaganja kada procijeni da je to u interesu kluba. Uvjeti su jasno definirani i jednaki za sve igrače, pa će budućnost Viniciusa u Madridu ovisiti isključivo o njegovoj odluci.

Vinicius je 2018. stigao u Real Madrid iz Flamenga za 45 milijuna eura. Od tada je odigrao 322 utakmice, postigao 106 pogodaka i upisao 83 asistencije te osvojio 14 trofeja, među kojima i dvije Lige prvaka.

Prema podacima portala Capology, koji prati plaće nogometaša, Brazilac godišnje zarađuje 20,8 milijuna eura. U svlačionici Reala više zarađuju samo David Alaba (22,5 milijuna eura) i Kylian Mbappé (31,2 milijuna eura).