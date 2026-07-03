FIFA tijekom portugalske himne napravila predivan potez: Evo zašto su i Hrvati zapljeskali

ZA PAMĆENJE

FIFA tijekom portugalske himne napravila predivan potez: Evo zašto su i Hrvati zapljeskali

Hrvatska nogometna reprezentacija
Hrvatska nogometna reprezentacija Izvor: EPA / Autor: EDUARDO LIMA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska je u Torontu nastavila svoj put na Svjetskom prvenstvu.

U šesnaestini finala s druge strane stoji reprezentacija Portugala. Utakmica je već prije službenog početka dobila potez koji će se dugo pamtiti.

vezane vijesti

Naime, susret se igra na, barem po europskom vremenu, prvu godišnjicu smrti Dioga Jote. FIFA je pred sami kraj portugalske himne napravila hvalevrijedan potez.

Na semafor unutar stadiona stavljena je fotografija tragično preminulog Jote. Nakon tog poteza zapljeskao je cijeli stadion, uključujući i hrvatske navijače.

Počast Diogu Joti
Počast Diogu Joti Izvor: Licencirane fotografije / Autor: tportal

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sp u nogometu

sp u nogometu

Izbornik Španjolske se najprije naklonio svojim igračima, a onda poslao moćnu poruku Hrvatima i Portugalcima
hrvatska na mundijalu

hrvatska na mundijalu

Junaka Španjolske pitali koga bi radije Hrvatsku ili Portugal: Evo što je odgovorio
kakva utakmica

kakva utakmica

Hrvatska saznala protivnika ako izbaci Portugal

najpopularnije

Još vijesti