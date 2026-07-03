FIFA tijekom portugalske himne napravila predivan potez: Evo zašto su i Hrvati zapljeskali

U šesnaestini finala s druge strane stoji reprezentacija Portugala. Utakmica je već prije službenog početka dobila potez koji će se dugo pamtiti.

'on je igračina'

Naime, susret se igra na, barem po europskom vremenu, prvu godišnjicu smrti Dioga Jote. FIFA je pred sami kraj portugalske himne napravila hvalevrijedan potez.

Na semafor unutar stadiona stavljena je fotografija tragično preminulog Jote. Nakon tog poteza zapljeskao je cijeli stadion, uključujući i hrvatske navijače.