Španjolci ispisali povijest Svjetskih prvenstava: Čekalo se punih 68 godina

tinejdžeri

Španjolci ispisali povijest Svjetskih prvenstava: Čekalo se punih 68 godina

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 03.07.2026 00:31
  • Objavljeno 03.07.2026 u 00:31
tportal
Izvor: EPA / Autor: Alejandro Garcia
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Španjolska nije samo uvjerljivom pobjedom protiv Austrije izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva, nego je pritom ispisala i zanimljivu stranicu nogometne povijesti.

Naime, postala je prva reprezentacija nakon čak 68 godina koja je u početnoj postavi nokaut utakmice Svjetskog prvenstva imala dvojicu tinejdžera, Lamine Yamala i Pau Cubarsija.

Mladi španjolski izbornik od prve je minute povjerenje ukazao dvojici igrača mlađih od 20 godina, čime je Španjolska ušla u ekskluzivno društvo u kojem se dosad nalazio samo legendarni Brazil.

Posljednji put takav se slučaj dogodio davne 1958. godine, kada je Brazil u četvrtfinalu protiv Walesa od prve minute zaigrao s dvojicom tinejdžera – Peléom i Joséom Altafinijem.

Taj je turnir kasnije postao jedan od najpoznatijih u povijesti nogometa. Pelé je tada, sa samo 17 godina, odveo Brazil do prvog naslova svjetskog prvaka i započeo jednu od najvećih karijera svih vremena.

Španjolci se nadaju da bi njihova nova generacija mogla ostaviti jednako dubok trag, a prvi korak napravljen je upravo protiv Austrije.

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