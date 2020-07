Fenomenalan dan za ljubitelje HT Prve lige; Hajduk dočekuje Osijek, a Dinamo gostuje kod Rijeke; gledajte utakmice uživo

U 33. kolu Hrvatski Telekom Prve lige u nedjelju su na rasporedu dva derbija, Na Poljudu Hajduk dočekuje Osijek (18.55, Arenasport 3), a na Rujevici će Rijeka ugostiti Dinamo (21.05, Arenasport 3)

NAPETO DO KRAJA

'U Hajduku je pritisak od prvog kola. Osobno to gledam uvijek na isti način. Svaku utakmicu gledam kao izazov, a ne kao težinu. Od prvog dana radim na tim stvarima. Sigurno ćemo u odnosu na zadnju utakmicu biti zrelija momčad. Oni par mladih koji bude igralo osjećat će se drukčije nego protiv Gorice. Ogroman broj njih nije mogao mentalno podnijeti pritisak. Očekujem dobru podršku publike i da pobijedimo Osijek.'

'Evo nam i trećeg derbija u osam dana. Mnogo je onih koji su bili skeptični i pitali se kako će to izgledati prije nego li je krenula serija, počevši s Dinamom. Istina je da možemo i moramo govoriti o teškom rasporedu, ali smo išli utakmicu po utakmicu, vjerujući u sebe da možemo napraviti ono što svi očekujemo. I evo, na dobrom smo putu. Igramo jako dobro, forma nam je zaista na visokoj razini tako da svi nestrpljivo iščekujemo dvoboj s Hajdukom', pričao je Marić te dodao:

'Svi smo u našoj momčadi tijekom stanke dobro i naporno radili, znajući što nas čeka. Sada nam se to polako vraća. No, Splićani su na svom Poljudu uvijek zahtijevan protivnik, sigurno će tako biti i ovaj puta. Tamo nikome nikada nije bilo lako, bez obzira što su oni sada u nekoj rezultatskoj krizi. Hajduk je uvijek Hajduk i to se mora respektirati. Posebno na njihovom terenu gdje imaju i značajnu podršku svojih navijača. Respektiramo domaćina, ali se ni Hajduka ni bilo koga drugoga ne bojimo. Imat ćemo i mi svoje šanse koje moramo iskoristiti da bismo se na kraju veselili.'