Golijada nakon koje ne mogu biti zadovoljni ni Istra 1961 ni Gorica; pogledajte sve pogotke s dramatičnog dvoboja iz Pule

U prvoj utakmici 33. kola Hrvatski Telekom Prve lige u Puli su Istra 1961 i Gorica odigrali bez pobjednika 2:2

Nakon 90 minuta razloga za zadovoljstvo nisu imali ni jedni ni drugi, jer je završilo neodlučeno, a to odgovara njihovim konkurentima.

Bila je to utakmica u kojoj remi nije odgovarao niti jednoj momčadi. Istra 1961 je u očajničkom lovu na osmu poziciju kako bi izbjegla kvalifikacije za ostanak u prvoligaškom društvu dok s druge strane Gorica pokuašava dohvatiti peto mjesto koje bi je odvelo u Europu.

U vrlo zanimljivom dvoboju prvi su do vodstva došli Puljani i to u trećoj minuti sudačke nadoknade. Domaćin je brzo otvorio kontru, lopta je došla na lijevu stranu do Gržana koji se fintom oslobodio čuvara, jako je opalio, vratar Kahlina je na prvi trenutak zaustavio loptu, ali mu je ona ipak pala iza leđa te na kraju ušla u mrežu.