Fantastična Katarina Krišto u posljednjoj je sekundi borbe osvojila svjetsku broncu

Manje od mjesec dana nakon osvajanja europskog juniorskog zlata, hrvatska džudašica Katarina Krišto (do 63 kg) osvojila je broncu na Svjetskom prvenstvu za juniorke u talijanskoj Olbiji

'Imala smo pet teških borbi. Ipak je to Svjetsko prvenstvo. Nažalost, nisam uspjela upisati i pet pobjeda, malo sam 'zaspala' u polufinalu pa nisam bila na svojoj razini. Međutim, to sam odmah ispravila u borbi za broncu i vraćam se u Kaštela s još jednom velikom medaljom. Hvala svima, od Saveza, mog kluba, svih kolegica i kolega, Gradu Kaštela koji me već dugo prati i svim navijačima', rekla je nasmijana Katarina nakon dodjele medalja u talijanskoj Olbiji.

Nakon što je ipponima slavila u prve dvije borbe, u četvrtfinalu se našla u zaostatku, kada ju je u prvoj minuti borbe Belgijka Corrao bacila na wazari. Međutim, Krišto pokazuje mentalnu snagu te se s dva wazarija plasirala u polufinale, gdje je Španjolka Vazquez Fernandez slavila ipponom te otišla do svjetskog srebra na kraju dana. Naša predstavica je u borbi za broncu pobijedila Mađaricu Ozbas. Borba je odlučena doslovno u posljednjoj sekundi.

'Ovo je još jedan sjajan rezultat, nakon europskog zlata. Uspjeli smo zadržati formu i da je bilo malo više koncentracije u polufinalu, vjerujem da bi ova medalja bila i nešto jačeg sjaja. Međutim, ovo je izniman uspjeh', kazao je Katarinin trener, Josip Barić.

Podsjetimo kako je u srijedu Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) zastala na korak do četvrtfinala, a u petak nastupaju Lara Cvjetko (do 70 kg) i Josip Bulić (do 90 kg).