[FOTO] Izbornik Zlatko Dalić otkrio čega se najviše pribojava uoči sutrašnjeg susreta s Ciprom: To će nam biti problem...

Dalić upozorava na snagu Cipra i njivove sjajne rezultate kod kuće protiv Slovenije i Slovačke, ali i podsjeća na teško izborenu domaću pobjedu protiv Ciprana

'Očekujemo tešku utakmicu, ne smijemo se opustiti. Znamo da je bilo teško u Rijeci kad smo dobili 1:0. Cipar je dobio i Sloveniju ovdje, izvukao je bod protiv Slovačke, ima kvalitetu, znamo što nas čeka. Nama je sad borba za Katar i svaka je utakmica važna. Čeka nas utakmica u kojoj ćemo imati veći posjed lopte, želimo kroz mirnoću doći do rezultata. Bit će važno naše strpljenje i da ne podcijenimo protivnika. Pred nama je važna utakmica ukojoj očekujemo tri boda, a takve utakmice nisu lake. Nije ih lako igrati zbog pritiska rezultata. Očekujemo tri boda, ali tek ih treba upisati', rekao je izbornik Dalić i nastavio:

Osvrnuo se na stanje na ljestvici skupine H uoči utakmica protiv Cipra i Slovačke u kojima neće moći računati na Mislava Oršića, Josipa Juranovića, Dejan Lovrena i Ivicu Ivušića. Probleme probleme s ozljedama imali su Joško Gvardiol i Filip Uremović a Domagoj Vida tek se nedavno vratio nakon ozljede pete i nije u pravoj formi pa je Dalić u reprezentaciju pozvao Duju Ćaletu-Cara i Marina Pongračića.

'Treba nam 20, 21 bod, možda i više. Najvažnije je da držimo sve u svojim rukama i da ne ovisimo o drugima. Trebali bi zadnju utakmicu biti opušteniji kako bi došli do cilja. Uvijek smo imali problema u kvalifikacijama i toga su igrači svjesni. Do sada smo izgubili pet bodova. Kiks je bila Slovenija tako da moramo gledati kako ćemo doći do bodova', zaključio je Dalić.

Hrvatska vodi na ljestvici skupine H s 13 bodova, koliko ima i Rusija. Slovačka je treća s devet bodova Slovenija ima sedam, slijede Malta i Cipar sa po četiri boda.