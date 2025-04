Fabijan Komljenović ne skriva ambicije: Ako u Dinamu procijene da bih mogao pomoći...

Doduše, njegovo ime spominjalo se i prije pet, šest mjeseci, u kontekstu mogućeg trenera B momčadi, ali kako se to nije realiziralo, Komljenović je zasad još uvijek samo 'bivši igrač koji je gost Dinamovih plavih noći'. No, tko zna, možda još ne dugo.

No, zato su opet zaživjela imena bivših Dinamovih igrača. Istina, ne kao budući 'sportski direktori' već kao potencijalni savjetnici, a to su Goran Vlaović i Fabijan Komljenović , obojica bivši napadači Modrih.

Da bi klub mogao funkcionirati, najvažnije je imati dobre rezultate. A da bi se do njih došlo, potrebno je imati viziju i dosljednu sportsku politiku, o kojoj pak brine jedan čovjek, odnosno sportski direktor.

'U kontaktu sam s ljudima iz kluba, gotovo svakodnevno. I vidim s koliko se strasti odrađuje posao, jer svi žele dovesti Dinamo do naslova prvaka. Međutim, u nekim razgovorima oko funkcija ne sudjelujem, tako da nisam upoznat kakvi su planovi. Naravno, mislim da je svima jasno kako Dinamo što prije treba imenovati sportskog direktora. A tek onda bi se eventualno i ja mogao uključiti u tu priču, ako netko procijeni da bih bio od pomoći', poručio je Komljenović, uz dodatak.

'Znate, ja i Dubravko Pavličić morali smo iz Dinama otići na posudbu, jer za nas zapravo u to doba nije bilo mjesta, odnosno nismo mogli dobiti priliku za razvijanje. A znate kako je to kao kada dinamovac moraš otići iz voljenog kluba... Međutim, sve to je bilo dio odrastanja, tako da sam i ja iz toga izvukao najbolje. Potom sam nastavio karijeru i inozemstvu. A tko zna kako bi se razvila priča da sam ostao u Dinamu. I zato sam sada, ako se dogodi takav rasplet, spreman doći i pomoći', završio je Komljenović.