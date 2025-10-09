kvalifikacije za sp

BiH vodila 2:0 pa u 96. minuti iz penala ostala bez prevažne pobjede

Reprezentacija BiH napravila je ogroman korak unazad u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Momčad Sergeja Barbareza vodila je 2:0 na Cipru golom Nikole Katića u 10. i bizarnim autogolom Neophytosa Michaila u 36. minuti.

No, Ciprani su se vratili u nadoknadi prvog poluvremena preko Laifisa da bi u nastavku obje momčadi do samoga kraja imale nekoliko dobrih šansi. I kad se činilo da će BiH ipak sačuvati tri boda, u šestoj minuti nadoknade Gigović je nagazio Kakoulija u šesnaestercu i Pittas je sigurno realizirao penal.

BiH je sad praktički ostala bez realnih izgleda za prvo mjesto. Austrija, koja je pregazila San Marino 10:0, ima tri boda više i utakmicu manje od BiH. Kako trenutačno stvari stoje, naši susjedi ponovno će završiti u dodatnim kvalifikacijama koje nikad u svojoj povijesti nije prošla.

Problem za BiH je što gostuje kod Austrije, a ima i bitno lošiju gol razliku od Austrijanaca čak i da završi na istom broju bodova.

