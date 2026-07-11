Evo tko je favorit za naslov svjetskog prvaka

Španjolska će u polufinalu 14. srpnja u Dallasu igrati protiv Francuske.

Druga dva četvrtfinala odigrat će se sutra i u noći na nedjelju. Od 23 sata sastaju se Norveška i Engleska, a od 3 sata igraju Argentina i Švicarska.

Iako još nisu odigrala sva četvrtfinala, platforma FootballMeetsData je na 20.000 simulacija procijenila tko ima najveće šanse za titulu prvaka.

Prvi favorit je Francuska, kojoj se daje 35 posto šanse. Druga je Španjolska s 26 posto dok po 15 posto imaju Argentina i Engleska. Norveška i Švicarska su potpuni autsajderi sa šest odnosno tri posto izgleda.