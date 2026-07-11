Courtois šokirao izjavom: Mogao sam braniti. Trener je inzistirao da me zamijeni

Ključan trenutak susreta dogodio se u 71. minuti kad je Thibaut Courtois morao izaći iz igre zbog ozljede.

Belgijski golman par minuta ranije sjeo je na travnjak i ukazivala mu se pomoć, ali je nastavio susret. No, Courtois je ipak izašao iz igre i na gol je stao Senne Lammens.

Golman Manchester Uniteda katastrofalno je reagirao u 88. minuti. Cubarsi je opalio s 20-ak metara, a Lammens očajno odbio loptu ispred sebe. Na nju je natrčao Mikel Merino i zakucao je u gol za prolazak Španjolske.

Courtois je nakon utakmice šokirao izjavama i otkrio što se događalo da je morao izaći.

'Osjetio sam bol u kvadricepsu, ali nisam imao nikakvih problema ostati na golu. Teško bi mi bilo samo ispucavati loptu. No, izbornik je odlučio da me zamijeni, a interesi momčadi meni su na prvome mjestu', rekao je nakon utakmice.