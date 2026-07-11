Courtois šokirao izjavom: Mogao sam braniti. Trener je inzistirao da me zamijeni

španjolska - belgija 2:1

Courtois šokirao izjavom: Mogao sam braniti. Trener je inzistirao da me zamijeni

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 11.07.2026 00:01
  • Objavljeno 11.07.2026 u 00:01
Thibaut Courtois
Thibaut Courtois Izvor: EPA / Autor: SCOTT STRAZZANTE
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Španjolska je u četvrtfinalu SP-a pobijedila Belgiju 2:1.

Ključan trenutak susreta dogodio se u 71. minuti kad je Thibaut Courtois morao izaći iz igre zbog ozljede.

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Belgijski golman par minuta ranije sjeo je na travnjak i ukazivala mu se pomoć, ali je nastavio susret. No, Courtois je ipak izašao iz igre i na gol je stao Senne Lammens.

Golman Manchester Uniteda katastrofalno je reagirao u 88. minuti. Cubarsi je opalio s 20-ak metara, a Lammens očajno odbio loptu ispred sebe. Na nju je natrčao Mikel Merino i zakucao je u gol za prolazak Španjolske.

Courtois je nakon utakmice šokirao izjavama i otkrio što se događalo da je morao izaći.

'Osjetio sam bol u kvadricepsu, ali nisam imao nikakvih problema ostati na golu. Teško bi mi bilo samo ispucavati loptu. No, izbornik je odlučio da me zamijeni, a interesi momčadi meni su na prvome mjestu', rekao je nakon utakmice.

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