Evo što je rekao izbornik Španjolske nakon drame s Belgijom za polufinale SP-a s Francuskom

Odmah nakon utakmice govorio je za La1 i posebno istaknuo karakter svoje momčadi.

'Ovo je karakter momčadi u bilo kojim okolnostima i u bilo kojoj situaciji. Ponavljam koliko sam ponosan što vodim ovu momčad, koja ima želju rasti i napredovati. Napravili smo i više nego dovoljno da pobijedimo puno mirnije. Treba shvatiti koliko je teško pobjeđivati i to treba znati cijeniti', rekao je De la Fuente.

Posebno je govorio o Merinu, koji je opet ušao s klupe i odlučio utakmicu.

'Ovo što on radi je nevjerojatno. Ima puno kvaliteta, igrač je svjetske klase, mogao bi igrati u bilo kojoj momčadi i sreća je što ga imamo. Znamo da je uvijek tu kada nam treba', poručio je španjolski izbornik.

Na pitanje o Francuskoj, sljedećem suparniku Španjolske u polufinalu, De la Fuente je kratko i samouvjereno poručio:

'Francuska će biti jednako zabrinuta.'