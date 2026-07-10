Evo što je rekao izbornik Španjolske nakon drame s Belgijom za polufinale SP-a s Francuskom

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Španjolska je golom Mikela Merina u 88. minuti srušila Belgiju i izborila polufinale Svjetskog prvenstva protiv Francuske. Nakon nove dramatične pobjede, izbornik Luis de la Fuente nije skrivao ponos, ali ni poruku za sljedećeg protivnika.
Odmah nakon utakmice govorio je za La1 i posebno istaknuo karakter svoje momčadi.
'Ovo je karakter momčadi u bilo kojim okolnostima i u bilo kojoj situaciji. Ponavljam koliko sam ponosan što vodim ovu momčad, koja ima želju rasti i napredovati. Napravili smo i više nego dovoljno da pobijedimo puno mirnije. Treba shvatiti koliko je teško pobjeđivati i to treba znati cijeniti', rekao je De la Fuente.
Posebno je govorio o Merinu, koji je opet ušao s klupe i odlučio utakmicu.
'Ovo što on radi je nevjerojatno. Ima puno kvaliteta, igrač je svjetske klase, mogao bi igrati u bilo kojoj momčadi i sreća je što ga imamo. Znamo da je uvijek tu kada nam treba', poručio je španjolski izbornik.
Na pitanje o Francuskoj, sljedećem suparniku Španjolske u polufinalu, De la Fuente je kratko i samouvjereno poručio:
'Francuska će biti jednako zabrinuta.'