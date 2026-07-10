Brojke španjolskog junaka su apsolutno nevjerojatne. Pogledajte ih

sp 2026

Brojke španjolskog junaka su apsolutno nevjerojatne. Pogledajte ih

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 10.07.2026 23:41
  • Objavljeno 10.07.2026 u 23:40
Mikel Merino
Mikel Merino Izvor: EPA / Autor: CHRISTOPHER TORRES
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Španjolska je u četvrfinalu SP-a pobijedila Belgiju 2:1.

Španjolci su poveli u 30. minuti golom Fabiana Ruiza, Belgiju je u igru vratio De Ketelaere u 41., a pobjedu Španjolskoj donio je Mikel Merino dvije minute prije kraja.

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Čudesni Merino tako je dvije utakmice zaredom ušao s klupe u završnici susreta i spasio Španjolsku. Protiv Portugala ušao u 85. i zabio u prvoj minuti sudačke nadoknade da bi protiv Belgije u igru ušao u 86. i zabio dvije minute kasnije.

Ukupno je Merino u zadnje dvije utakmice proveo devet minuta plus sudačka nadoknada. U tom periodu imao je tek 16 dodira s loptom, dva udarca na gol i zabio je dva gola.

Ukupno je Merino došao do 11 golova u 48 nastupa za Španjolsku.

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