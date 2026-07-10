Brojke španjolskog junaka su apsolutno nevjerojatne. Pogledajte ih

Španjolci su poveli u 30. minuti golom Fabiana Ruiza , Belgiju je u igru vratio De Ketelaere u 41., a pobjedu Španjolskoj donio je Mikel Merino dvije minute prije kraja.

Čudesni Merino tako je dvije utakmice zaredom ušao s klupe u završnici susreta i spasio Španjolsku. Protiv Portugala ušao u 85. i zabio u prvoj minuti sudačke nadoknade da bi protiv Belgije u igru ušao u 86. i zabio dvije minute kasnije.

Ukupno je Merino u zadnje dvije utakmice proveo devet minuta plus sudačka nadoknada. U tom periodu imao je tek 16 dodira s loptom, dva udarca na gol i zabio je dva gola.