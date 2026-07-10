Rooney rekao najveću istinu o Španjolskoj nakon pobjede protiv Belgije

Španjolska je povela u 30. minuti golom Fabiana Ruiza , a Belgiju je u igru vratio Charles De Ketelaere četiri minute prije poluvremena.

Polufinale Španjolskoj donio je Mikel Merino, koji je u igru ušao u 86. minuti da bi dvije minute kasnije iskoristio lošu rekaciju rezervnog belgijskoga golmana i zabio za 2:1.

Belgija je odigrala jako dobru utakmicu, ali je Španjolska na kraju priče na iskustvo dobila utakmicu. Pobjede Španjolske odlično je prokomentirao Wayne Rooney.

'Španjolska jednostavno zna kako se dobivaju ovakve utakmice. Osvajanje Eura prije dvije godine jako im je u tome pomoglo. Prepuni su samopouzdanja i mirnoće.

Negdje u memoriji im je kako se ove utakmice dobivaju, a pogotovo u zadnjim minutama. U tome su vrlo jaki. Španjolska izgleda fantastično i napreduju iz utakmice u utakmicu', rekao je legendarni napadač.