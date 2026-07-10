Španjolci u euforiji: 'Dobili smo novog sveca i anđela'

Belgija je odigrala hrabru i vrlo dobru utakmicu protiv jednog od favorita turnira, ali je prva popustila u 30. minuti. Fabian Ruiz natrčao je na odbijenu loptu i zakucao je u mrežu za 1:0.

Ipak, Belgijci su se do poluvremena vratili. U 41. minuti Timothy Castagne ubacio je s desne strane, a Charles De Ketelaere sjajno glavom pogodio za 1:1.

Španjolska je u nastavku imala više od igre, ali dugo nije uspijevala slomiti belgijski otpor. Ključan trenutak dogodio se u 71. minuti, kada se ozlijedio Thibaut Courtois i morao napustiti teren. Umjesto njega na gol je stao Senne Lammens, a upravo je on u završnici postao tragičar Belgije.

U 88. minuti Pau Cubarsi pucao je s 20 metara, Lammens je pokušao uhvatiti loptu, ali ju je odbio ispred sebe. Na nju je natrčao Merino, koji je u igru ušao samo dvije minute ranije, i zabio za 2:1.

Belgija je u sedam minuta nadoknade pokušala izboriti produžetke, ali Španjolska je izdržala i izborila polufinale protiv Francuske, koje se igra 14. srpnja u Dallasu.

Španjolci slave 'anđela' i 'svetog Merina'

Španjolski mediji nakon utakmice slave Merina kao novog velikog junaka reprezentacije. Marca je sve sažela naslovom: 'Španjolska ima anđela', misleći upravo na veznjaka koji je opet došao s klupe i riješio utakmicu.

AS je bio još konkretniji: 'Dvije minute Merina su puno.' Njegov gol u 88. minuti, samo dvije minute nakon ulaska, odveo je Španjolsku u polufinale i zakazao veliki okršaj s Francuskom.

Mundo Deportivo otišao je korak dalje i napisao da se Španjolskoj ponovno ukazao 'San Merino' - sveti Merino - jer je Navarac opet odlučio utakmicu kada je bilo najvažnije.

I nije prvi put. Merino je i protiv Portugala ušao s klupe u završnici pa zabio pobjednički gol u sudačkoj nadoknadi. Zato ga Španjolci sada slave kao igrača koji ne treba puno minuta da promijeni sudbinu utakmice.