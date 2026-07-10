Evo što je rekao razočarani izbornik Belgije nakon drame sa Španjolskom

Garcia je nakon susreta posebno naglasio okolnosti u kojima je Belgija ušla u utakmicu. Nekoliko važnih igrača imalo je fizičkih problema, a tijekom susreta ostali su i bez Thibauta Courtoisa.

'Jasno je da nas nije mazila sreća. Tielemans nije mogao početi utakmicu, Courtois se ozlijedio, De Bruyne nije mogao nastaviti... Ipak, bili smo tu i nadali se produžecima', rekao je Garcia.

Prema njegovu mišljenju, razlika nije bila u igri, nego u detaljima.

'Gledali smo Španjolsku u oči i natjerali je da sumnja. Ali takve utakmice odlučuju detalji. Ne smiješ griješiti, ne smiješ dijeliti poklone. Nažalost, jedan od naših mlađih igrača to je napravio. Ali ponosan sam na svoju momčad', poručio je belgijski izbornik.

Garcia se osvrnuo i na podršku koju je Belgija imala tijekom turnira. Posebno ga je dirnulo ono što je vidio u belgijskim fan zonama.

'Nadam se da sam zemlji dao razlog za san. Vidimo belgijske fan zone i uživamo u tim prizorima. Nadam se da su sada svi Belgijci uz reprezentaciju. To je bio jedan od mojih ciljeva kada sam počeo svoju avanturu s Crvenim vragovima. To je uspjelo, a nadam se da će uspijevati i u budućnosti', rekao je Garcia.