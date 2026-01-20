Evo što srpski mediji pišu o sve izglednijem polufinalu Eura protiv Hrvatske: 'Crta se...'

Nakon drame između Mađarske i Španjolske, koja je odlučena nakon peteraca, a koja je Mađarima osigurala polufinale, kolo prije kraja skupina Srbija je osigurala prvo mjesto i mjesto u polufinalu Europskog prvenstva. Tim rezultatom potvrđeno je da su Orlovi pobjedom u međusobnom susretu sa Mađarima osigurali vrh skupine E.

Srbija večeras protiv Crne Gore ulazi bez pritiska, dok Hrvatska u svom posljednjem susretu protiv Italije traži pobjedu koja bi je dovela do polufinala. Ako Barakude pobijede Italiju, u polufinalu će se susresti sa Srbijom.

Naslovi srpskih medija o potencijalnom polufinalu s Hrvatskom:

B92: S kim će Srbija u polufinalu? Biće drame!

Telegraf: Gotovo je: Srbija je prva u grupi, evo kada Delfini igraju polufinale na EP protiv Hrvatske ili Italije!

Sportal: Prvak Evrope eliminisan posle drame u Areni – Srbiji stigla odlična vest!

Kurir: MAĐARSKA POSLE PETERACA ELIMINISALA ŠPANIJU: Srbija sa prvog mesta ide u polufinale! Crta se meč sa Hrvatskom