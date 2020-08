Evo što je sve trener Zoran Mamić rekao u Cluju na pitanje razmišlja li o tome što dalje ako Dinamo ispadne

Na konferenciji za medije u Cluju, uoči treninga momčadi, svoja su očekivanja od utakmice drugog pretkola Lige prvaka (srijeda, 20 sati, Arenasport 1) iznijeli trener Zoran Mamić i stoper Emir Dilaver

Sve utakmice Hrvatski Telekom Prve lige i pretkola Lige prvaka možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE. Ako već niste, sada je pravo vrijeme da odaberete MAXtv, zbog vrhunske slike u HD kvaliteti. Ponudu potražite na hrvatskitelekom.hr.

Razmišjate li o tome što ako Dinamo ne prođe dalje?

'Ne razmišljamo o tome što ako se ne kvalificiramo u iduću fazu. Razmišljamo samo o tome kako ćemo igrati u ovoj utakmici, želimo pobijediti i napravit ćemo sve da to ostvarimo. Nitko od nas ne razmišlja o porazu i mislim da niti jedan sportaš niti momčadi ne razmišljaju negativno prije utakmice ili što će biti ako izgubimo. To nije dobar stav. Mi se fokusiramo na našu igru i na to kako pobijediti Cluj', rekao je trener Mamić pa kratko odgovorio na pitanje novinara o kvaliteti trenera Cluja.