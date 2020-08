Trener Lokomotive Goran Tomić najavio povijesni okršaj s Rapidom; otkrio je koji je najveći problem njegove ekipe, ali i poslao upozorenje Austrijancima

Trener Lokomotive Goran Tomić najavio je utakmicu s Rapidom iz Beča u drugom pretkolu Lige prvaka

Lokomotiva u srijedu, 26. kolovoza u 19 sati, dočekuje bečki Rapid u drugom pretkolu Lige prvaka. Uoči ovog susreta novinarima se na konferenciji za medije obratio trener Lokomotive Goran Tomić.

'Ova utakmica znači igranje Europske lige tako da je stvarno velik ulog i sigurno je da će i oni sa svoje strane napraviti sve do prođu. No, isto tako i mi imamo svoju računicu i znamo što nam to donosi', rekao je Tomić pa dodao:

'Ako gledamo realno i objektivno stanje ove dvije ekipe, realno je da su oni favoriti. To je ekipa koja ima puno veći budžet od našega i nisu imali nikakvih velikih problema što se tiče prijelaznog roka za razliku od nas. Mi smo u jednom stanju koje je neusporedivo drugačije od onog od prije tri tjedna i zbog tih objektivnih razloga je Rapid favorit.'