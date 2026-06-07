Evo što je rekao Dalić nakon pobjede, brine ga nekoliko stvari

HRVATSKA - SLOVENIJA 2:1

Evo što je rekao Dalić nakon pobjede, brine ga nekoliko stvari

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 07.06.2026 23:28
  • Objavljeno 07.06.2026 u 23:28
Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska je u prijateljskoj utakmici u Varaždinu pobijedila Sloveniju 2:1 golčinom Marija Pašalića u sudačkoj nadoknadi.

'Teška utakmica, dosta agresivna i živa. Imali smo u prvom poluvremenu problema s njihovom tranzicijom. U drugom poluvremenu su imali dva zicera, to nas brine. Primili smo gol iz naše greške, to moramo popraviti', rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić za Novu TV.

'Treba još vremena našim ključnim igračima. Kovačić nije igrao godinu dana i teško će doći u optimalnu formu. On nam uvijek može pomoći. Luka ide na bolje, a Joško je igrao cijelu utakmicu. Trebamo popraviti dosta stvari. Individualne greške, tehničke... '

Tko je prvi napadač?

'Imamo trojicu kvalitetnih napadača. Budimir je imao dva zicera, šteta što nije zabio gol. Imamo još vremena. Odlučit ćemo ovisno o protivniku.'

Marco Pašalić?

'To što on ima nama fali, brzina, energija... Ima probojnost, centaršut. To nam nedostaje.'

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