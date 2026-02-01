Hrvatski rukometaš utišavao danske navijače: Evo kako je objasnio svoju reakciju

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka, dok su hrvatski igrači slavili na terenu, vratar Matej Mandić nije odmah potrčao prema suigračima. Umjesto toga krenuo je uz aut-liniju, podigao prst prema ustima i utišavao publiku u Jyske Bank Boxenu, gdje je većina gledatelja tijekom cijele utakmice navijala za Island.

Danski TV 2 ističe kako je atmosfera u dvorani bila izrazito protiv Hrvatske, a Mandićeva reakcija došla je u samom finišu susreta, u trenutku velikog emotivnog naboja.

Nakon utakmice hrvatski vratar objasnio je zašto je tako reagirao.

‘Imali smo veliku podršku naših navijača, ali pred kraj utakmice danski su navijači počeli zviždati nama kako bi pomogli Islandu. U polufinalu su isto tako navijali za Njemačku. Moja reakcija dogodila se u trenutku, nije bila osobna i nije imala dublje značenje’, rekao je Mandić za TV 2 Sport.

Dodao je i kako je takva atmosfera dodatno motivirala njega i suigrače u završnici susreta.

Ovom pobjedom Hrvatska je stigla do svoje četvrte brončane medalje na europskim prvenstvima, potvrdivši kontinuitet među najboljim reprezentacijama kontinenta.