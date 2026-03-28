Evo koga Carlo Ancelotti od brazilskih zvijezda šalje na Hrvatsku

Hrvatska i Brazil pripremaju se za međusobni prijateljski ogled u Orlandu, ali koji bi sasvim sigurno mogao proći u pravom natjecateljskom naboju.

I jedni i drugi žele pobjedu, naši zbog nastavka pozitivne serije, a Brazilci kao osvetu za poraz u četvrtfinalu SP-a 2022. godine u Katru.

Na klupi Brazila od svibnja prošle godine sjedi 66-godišnji Talijan Carlo Ancelotti, kojem će ovo biti i mali jubilej - odnosno deseta utakmica na klupi Carioca.

Kasko doznajemo od brazilskih kolega, Vinicius Junior, koji je jutros šepao, te propustio trening, zapravo i nije teže ozlijeđen, te ga se očekuje u sastavu.

A oni mogao izgledati ovako: Bento (Ederson) - Danilo, Bremer, Leo Pereira, Douglas Santos - Casemiro, Andrey - Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr, Martinelli (João Pedro)