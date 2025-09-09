Evo kako su Talijani ispratili himnu Izraela

Na sinoćnjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Italije i Izraela, koja je iz sigurnosnih razloga odigrana u mađarskom Debrecenu, došlo je do neobičnih scena prije samog početka susreta.
Tijekom intoniranja izraelske himne, talijanski navijači okrenuli su leđa terenu te zvižducima i transparentima na kojima je stajalo ‘STOP‘ poslali poruku protiv nasilja nad palestinskim stanovništvom.
Time su jasno izrazili politički stav, koristeći sportski događaj kao platformu za prosvjed.
Podsjetimo, Italija je u nevjerojatnoj utakmici svladala Izrael 5:4 te se tim trijumfom približila Norveškoj na vrhu ljestvice svoje kvalifikacijske skupine.