Evo kako su Talijani ispratili himnu Izraela

09.09.2025 u 14:01

Navijači Italije
Navijači Italije Izvor: Profimedia / Autor: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
Na sinoćnjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Italije i Izraela, koja je iz sigurnosnih razloga odigrana u mađarskom Debrecenu, došlo je do neobičnih scena prije samog početka susreta.

Tijekom intoniranja izraelske himne, talijanski navijači okrenuli su leđa terenu te zvižducima i transparentima na kojima je stajalo ‘STOP‘ poslali poruku protiv nasilja nad palestinskim stanovništvom.

Time su jasno izrazili politički stav, koristeći sportski događaj kao platformu za prosvjed.

Podsjetimo, Italija je u nevjerojatnoj utakmici svladala Izrael 5:4 te se tim trijumfom približila Norveškoj na vrhu ljestvice svoje kvalifikacijske skupine.

Igor Štimac oduševljen jednim igračem, ali i otkrio nam čime ga je Dalić iznenadio
Hrvatski reprezentativac se naklonio suigraču: 'On stvarno nije normalan!'
'Prosinečki je napravio potez kakav dugo nisam vidio. Hrvatska je fenomen!'

