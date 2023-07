Evo kako jedan o drugome govore Đoković i Alcaraz prije međusobnog finala

'Ne znam što bih novo rekao o Đokoviću, svi znaju o kakvom je tenisaču riječ. Od početka svog teniskog puta sanjao sam o trenucima kada ću igrati protiv Đokovića i ostalih najboljih igrača. To će se opet dogoditi u nedjelju. Znam da će biti teško, ali itekako vjerujem u sebe. Vjerujem i u pobjedu, borit ću se do kraja', rekao je Alcaraz koji je nedavno, na Roland Garrosu, igrao protiv srpskog tenisača u polufinalu te je tada upisao poraz. Đoković je slavio 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, s tim da su Španjolca početkom trećeg seta uhvatili grčevi kojih se nije riješio sve do kraja meča.