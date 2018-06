Evo kakav odgovor je dao danski napadač na konstataciju medija i stručnjaka da je Hrvatska bolja!

U nedjelju (20 sati) utakmicu osmine finala igraju Hrvatska i Danska, a svja razmišljanja o susretu podijelio je napadač skandinavske reprezentacije Martin Braithwaite (27)

'Ako završimo u nezgodnoj situaciji, neće nas to iznenaditi, jer smo to već iskusili. No ne znam za Hrvate kako će reagirati u slučaju zaostatka, mislim da ni oni ne znaju. Hrvatski nogometaši na SP-u u važnoj utakmici još nisu bili u takvom trenutku i to je naša prednost.'

Danska je završila skupinu sa pet bodova, njezini igrači zabili su tek dva gola, ali dovoljno za pobjedu nad Peruom (1:0), a tu su bila i dva remija s Australijom (1:1) i Francuskom (0:0).