Epska blamaža Crne Gore na Euru: Nestvaran rezultat iz Osla

Jedan od najtežih trenutaka turnira doživjela je reprezentacija Crne Gore, koja je u skupini D pretrpjela težak i bolan poraz. U Oslu su Crnogorci deklasirani od Švicarske s čak 17 golova razlike, 43:26, što je jedan od najtežih poraza u povijesti reprezentacije od stjecanja neovisnosti.

Crna Gora je natjecanje završila s tri poraza i na posljednjem mjestu skupine, ali taj debakl imao je i šire posljedice jer je dodatno zakomplicirao borbu za prolazak dalje u skupini D.

Švicarska je ovom pobjedom stigla do tri boda, koliko imaju i Farski Otoci, ali uz znatno bolju gol-razliku. Švicarci su nakon pobjede nad Crnom Gorom na +14, dok su Farski Otoci na +13.

Takav rasplet znači da Švicarska sada navija za pobjedu Slovenije protiv Farskih Otoka. U tom bi slučaju Švicarci, zbog bolje gol-razlike, izborili plasman u drugi krug, budući da je njihov međusobni susret s Farskim Otocima završio bez pobjednika, 28:28.

Svaki drugi ishod osim pobjede Slovenije vodi Farske Otoke u drugi krug, dok je Slovenija već osigurala prolazak dalje, a u posljednjem kolu odlučit će samo s koliko će bodova ući u nastavak prvenstva.