Epska blamaža Crne Gore na Euru: Nestvaran rezultat iz Osla

ep u rukometu

Epska blamaža Crne Gore na Euru: Nestvaran rezultat iz Osla

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 20.01.2026 19:49
  • Objavljeno 20.01.2026 u 19:49
Didier Dinart
Didier Dinart Izvor: Profimedia / Autor: Veronika Mihaliková / TASR / Profimedia
Bionic
Reading

Europsko prvenstvo u rukometu ulazi u najuzbudljiviju fazu, a utakmice trećeg kola prve grupne runde donijet će odgovor na pitanje kojih ćemo 12 reprezentacija gledati u drugom krugu natjecanja.

Jedan od najtežih trenutaka turnira doživjela je reprezentacija Crne Gore, koja je u skupini D pretrpjela težak i bolan poraz. U Oslu su Crnogorci deklasirani od Švicarske s čak 17 golova razlike, 43:26, što je jedan od najtežih poraza u povijesti reprezentacije od stjecanja neovisnosti.

Crna Gora je natjecanje završila s tri poraza i na posljednjem mjestu skupine, ali taj debakl imao je i šire posljedice jer je dodatno zakomplicirao borbu za prolazak dalje u skupini D.

Švicarska je ovom pobjedom stigla do tri boda, koliko imaju i Farski Otoci, ali uz znatno bolju gol-razliku. Švicarci su nakon pobjede nad Crnom Gorom na +14, dok su Farski Otoci na +13.

Takav rasplet znači da Švicarska sada navija za pobjedu Slovenije protiv Farskih Otoka. U tom bi slučaju Švicarci, zbog bolje gol-razlike, izborili plasman u drugi krug, budući da je njihov međusobni susret s Farskim Otocima završio bez pobjednika, 28:28.

Svaki drugi ishod osim pobjede Slovenije vodi Farske Otoke u drugi krug, dok je Slovenija već osigurala prolazak dalje, a u posljednjem kolu odlučit će samo s koliko će bodova ući u nastavak prvenstva.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
INFARKTNA ZAVRŠNICA

INFARKTNA ZAVRŠNICA

Šok u Beogradu! Ispali svjetski i europski prvaci
VATERPOLSKI EL CLASICO

VATERPOLSKI EL CLASICO

Srbija osvojila skupinu. Hrvatska u polufinalu može igrati samo protiv nje
IZGUBIO ŽIVCE

IZGUBIO ŽIVCE

Trener Istre poludio na suca: 'Možda se netko boji toga što se Istra bori za vrh'

najpopularnije

Još vijesti