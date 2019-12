Duhoviti Guardiola biranim riječima govorio o Dinamu, otkrio tko sigurno neće igrati ali i da City kupuje Olma

Nogometaši Manchester Cityja u utorak su ujutro odradili trening u svom kampu, a tijekom popodnevnih sati i doletjeli u Zagreb. No, na maksimirski teren izači će tek u srijedu u 18.55 sati, kada počinje utakmica protiv Dinama. Inače, Guardiola je već prije četiri godine slavio u Zagrebu, ali tada kao trener Bayerna

'Morat ćemo podići nivo igre, sada nismo spremni za klubove kao što su Barcelona, Liverpool. No, do veljače ćemo vjerujem biti spremni,' kazao je španjolski stručnjak.

'Dinamo me iznenadio, odigrali su odlično u skupini i imaju priliku proći dalje', kazao je trener engleskog prvaka Manchester Cityja Pep Guardiola uoči sutrašnjeg susreta protiv Dinama u dvoboju 6. kola C skupine Lige prvaka.

Zanimljivo, Guardiola se nakon četiri godine vratio u Zagreb. Početkom prosinca 2015. Guardiola je stigao u Zagreb kao trener Bayerna. Bavarci su i prije te utakmice osigurali prvu poziciju, dok je Dinamo bio na posljednjem mjestu.

'Nama je svaki rezultat važan zbog klupskog ugleda, nisu pobjede samo pitanje bodova i novca,' kazao je tada Španjolac. Bayern je pobijedio 2:0, dvostruki je strijelac bio Lewandowski (61. i 64. minuta), a Müller u 87. minuti nije iskoristio kazneni udarac, uzdrmao je vratnicu.

Četiri godine kasnije Guardiola je i istoj situaciji. Njegova momčad je osigurala prvo mjesto u skupini i plasman u osminu finala.

'Bit će promjena u sastavu. Plasirali smo se u osminu finala. Prvenstvo je u ovom trenutku važnije od Lige prvaka, pa će biti nekih promjena u sastavu. Sigurno neće igrati ozlijeđeni David Silva, Sergio Aguero i John Stones,' kazao je.

Osvrnuo se i na igre mladog Dinamovog Španjolca Danija Olma.

'On nije nikakvo iznenađenje. Došao je iz Barcelonine akademije i na posljednjem EP U-21 bio je među najboljim igrač. Drago mi je za njega, dobro se razvija i budućnost je u njegovim rukama.'

Španjolac je prokomentirao i pisanje pojedinih medija kako je City među klubovima koji žele Olma.

'Svakoga mjeseca kupujemo 100 igrača, a jedan od njih je Olmo,' rekao je Guardiola sa smiješkom.

Engleske medije više je zanimao što Guardiola misli o Philu Fodenu, Davidu Silvi i o lošoj seriji rezultata u prvenstvu nego o Dinamu.

'Ponekad ima trenutaka u karijeri kada ne pobjeđuješ i to je normalno. To je izazov i za trenera i igrače. To je dio života svakog trenera,' prokomentirao je španjolski stručnjak.