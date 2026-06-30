Drogba bijesan nakon ispadanja Obale Bjelokosti: 'Čemu služi VAR?'

ogorčen

Drogba bijesan nakon ispadanja Obale Bjelokosti: 'Čemu služi VAR?'

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 30.06.2026 21:42
  • Objavljeno 30.06.2026 u 21:42
Didier Drogba
Didier Drogba Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT
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Legenda afričkog i svjetskog nogometa Didier Drogba nije skrivao ogorčenje nakon ispadanja Obale Bjelokosti sa Svjetskog prvenstva.

Nakon utakmice protiv Norveške na društvenim mrežama reagirao je zbog situacije u kojoj, prema njegovu mišljenju, njegova reprezentacija nije dobila čisti kazneni udarac.

"Sramotno. Ovaj kazneni udarac nad Nicolasom Pépéom nije dosuđen. Čemu služi VAR?!", napisao je Drogba na društvenoj mreži X.

Bivši napadač Obale Bjelokosti posebno je bio ljutit jer se, unatoč postojanju videotehnologije, suci nisu odlučili pokazati na bijelu točku niti promijeniti svoju odluku nakon pregleda sporne situacije.

Njegova objava vrlo brzo izazvala je brojne reakcije navijača, od kojih su mnogi dijelili mišljenje da je Obala Bjelokosti oštećena u jednoj od ključnih situacija utakmice.

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