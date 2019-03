Dražen Ladić kazao nam je što zaista misli o Benfici; evo što mu najviše smeta kad se spominje Dinamo

Nogometaši Dinama danas u Lisabonu igraju protiv Benfice uzvratnu utakmicu osmine finale Europske lige (Arenasport 1, MAXtv, 21.00). Legendarni nogometni golman Dražen Ladić, igrač s najviše nastupa za klub iz Maksimirske, za tportal je najavio 'utakmicu svih utakmica'

U karijeri ste igrali puno velikih utakmica, ali istrčati pred 50-60 tisuća gledatelja je ipak nešto posebno. Može li to biti motivirajuće za igrače Dinama ili će za neke neiskusnije to biti minus?

'Teško je reći je li to za neke igrače Dinama plus ili minus. Bez obzira na ambijent i činjenicu gleda li vas na stadionu 30, 40 ili 100 tisuća ljudi, to ne djeluje na svakog igrača isto. Ja sam kao igrač to obožavao, a vjerujem da je tako i većini igrača Dinama kojima će kada istrče na prepuni Luz to biti dodatni poticaj. No, isto tako to može biti za neke igrače kamen spoticanja. Tu nema neke filozofije, nisu svi igrači isti, a kako će ova portugalska atmosfera na Luzu te više od dvije tisuće navijača Dinama, koliko će ih prema najavama biti, djelovati na 'modre' nitko ne zna. Važno je da igraju opušteno i da nikome ne priznaju da je bolji.'