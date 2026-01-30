Drama u Herningu: Ključni igrač Danske završio u bolnici

Danska je izborila plasman u finale Europskog prvenstva pobjedom protiv Islanda 31:28, ali slavlje u mitskoj dvorani u Herningu imalo je i tamnu stranu. Jedan od ključnih igrača danske obrane morao je u bolnicu i cijelo drugo poluvrijeme nije bio na raspolaganju izborniku.

Danska je u drugom dijelu igrala bez Simona Halda, koji je u prvom poluvremenu zadobio udarac u glavu i nakon toga se osjećao loše. Zbog toga je hitno prevezen u bolnicu na dodatne pretrage, potvrdio je danski izbornik nakon utakmice.

‘Simon se osjećao loše pa je prevezen u bolnicu na pregled. Više od toga u ovom trenutku ne mogu reći. To nam je svima jako teško palo. Najvažnije je da se on oporavi, a za sve ostalo ćemo vidjeti’, rekao je izbornik Danske za dansku TV 2.

Haldovo izostajanje značilo je da je Danska u drugom poluvremenu ostala s praktički jednim jedinim linijskim igračem, što je dodatno naglasilo težinu pobjede nad izuzetno neugodnim Islandom.

Incident se dogodio u 22. minuti, kada je Hald u obrani pokušao blokirati udarac Elidija Vidarssona. U toj akciji islandski igrač ga je rukom pogodio u glavu. Hald je ostao u igri do kraja prvog poluvremena, no u nastavku se više nije pojavio na terenu.

Neposredno prije početka drugog dijela postalo je jasno da nešto nije u redu. Dok su se suigrači zagrijavali, fizioterapeut je više puta trčao između klupe i svlačionice, a tek tada su igrači shvatili da njihov obrambeni stup neće moći nastaviti utakmicu.

‘Imali smo još tridesetak sekundi do izlaska na teren i onda smo se pogledali i pitali: “Gdje je naš visoki čovjek koji stoji u sredini obrane?” Nije ga bilo. Brzo smo se morali prilagoditi jer nije mogao igrati drugo poluvrijeme. Mislim da smo to riješili fantastično’, rekao je jedan od danskih reprezentativaca nakon utakmice.

Unatoč tom šoku, Danska je zadržala mirnoću, preživjela islandske nalete i na kraju potvrdila pobjedu, osiguravši finale Europskog prvenstva. No dok su tribine slavile, misli danske reprezentacije bile su usmjerene prema bolnici i stanju igrača čiji je izostanak mogao imati dalekosežne posljedice.