Doznali smo koliko će Nenad Bjelica zarađivati na klupi Osijeka; njegova je plaća za hrvatske prilike pravo bogatstvo

Pitanje je sata kad će čelni ljudi Osijeka objaviti kako je Nenad Bjelica (49) i službeno novi trener momčadi iz Gradskog vrta. Svi su detalji njegovog dolaska već dogovoreni, a posebno se ističe Bjeličina godišnja plaća koja neće biti manja od one koju je imao u Dinamu

No, njegova će ukupna godišnja zarada u Osijeku ipak biti manja od one koju je imao u Dinamu jer će dobar dio morati podijeliti sa svojim stručnim stožerom. Naime, pregovori su se odužili jer je Nenad Bjelica odlučio sa sobom u Osijek 'povući' i najbliže suradnike koji su s njim vodili Dinamo. Tako će mu pomoćnici u Osijeku biti Rene Poms i Nino Bule, trener golmana Silvije Čavlina, kondicijski treneri Martin Mayer i Karlo Reinholz te analitičar Jasmin Osmanović. No, njihove će se plaće u Osijeku, prema dogovoru, namiriti iz godišnjeg ugovora Nenada Bjelice.

Uz to će Bjelica u Gradskom vrtu imati 'otvorene ruke', trebao bi biti menadžer engleskog tipa, uz to što će biti trener, praktički će raditi i kao sportski direktor zadužen za dovođenje pojačanja. Sloboda je to koju u Dinamu nije mogao uživati jer se u taj dio posla intenzivno uključivao sportski direktor Zoran Mamić, a baš je neslaganje s Mamićem bio glavni razlog Bjeličinog odlaska iz Maksimira.