Dosta mu je Dinama! Zvijezda 'Modrih' javnim je istupom možda sama sebi okončala karijeru u hrvatskom prvaku

Dinamov branič Rasmus Lauritsen (26) javno je iskazao svoje nezadovoljstvo statusom u hrvatskom prvaku, a njegov istup u javnosti sigurno neće dobro sjesti vodstvu kluba

'Ne osjećam da sam postao lošiji, ali naš trenutni trener više vjeruje u one koji igraju sada, dok je bivši trener (Željko Kopić) više vjerovao u mene nego u njih. Tako je to kad igraš u velikom klubu s toliko talentiranih igrača od kojih su gotovo svi na istoj razini', dodao je.

Ugovor s 'Modrima' ga veže do ljeta 2024., ali on bi rado otišao iz kluba već u ovom zimskom prijelaznom roku.

'Mislim da bi to bilo dobro za obje strane. Imam još godinu i pol ugovora, i s obzirom na to da trener vjeruje nekom drugom, bilo bi logično da me puste ako dođe ponuda koja je svima zanimljiva', zaključio je 26-godišnji Danac koji je prema transfermarktu procijenjen na četiri milijuna eura.