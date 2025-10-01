Dončić zbunio čitav NBA. 'Tko je tu lud?'

Slovenac je šokirao sve fanove kad su ovog ljeta osvanule njegove fotografije na kojima je bitno smršavio, a Dončić je to opravdao željom da novu sezonu dočeka u što boljoj formi.

Nju je pokazao na Eurobasketu na kojem je u prosjeku zabijao 34 koša po utakmici. Izgledao je puno brže i lakše, bolje se kretao i najavio je potencijalno sjajnu sezonu u NBA-u.

Los Angeles Lakersi su uoči početka sezone objavili službene kilaže svih igrača i Dončić prema najnovijim mjerenjima ima 110.6 kilograma, što je šest kilograma više nego što je imao u Dallasu na početku sezone.

To je zbunilo medije i fanove, koji se na društvenim mrežama pitaju kako je moguće da je Dončić teži kad je golim okom vidljivo da je mršaviji. 'Tko je tu lud?', 'Netko je varao s brojkama', samo su neki od komentara na X-u, a temom se pozabavila i španjolska Marca.

Ona je iznijela dvije teorije; prva je da Dallas nije želio otkriti pravu Dončićevu kilažu pa ju je malo smanjio, a druga je da je Dončić zaista teži zbog veće mišićne mase.