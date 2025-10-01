košarka

Dončić zbunio čitav NBA. 'Tko je tu lud?'

S. M.

01.10.2025 u 10:11

Luka Dončić
Luka Dončić Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN
Glavna tema ovog ljeta u NBA svijetu bila je forma i kilaža Luke Dončića.

Slovenac je šokirao sve fanove kad su ovog ljeta osvanule njegove fotografije na kojima je bitno smršavio, a Dončić je to opravdao željom da novu sezonu dočeka u što boljoj formi.

Nju je pokazao na Eurobasketu na kojem je u prosjeku zabijao 34 koša po utakmici. Izgledao je puno brže i lakše, bolje se kretao i najavio je potencijalno sjajnu sezonu u NBA-u.

Los Angeles Lakersi su uoči početka sezone objavili službene kilaže svih igrača i Dončić prema najnovijim mjerenjima ima 110.6 kilograma, što je šest kilograma više nego što je imao u Dallasu na početku sezone.

To je zbunilo medije i fanove, koji se na društvenim mrežama pitaju kako je moguće da je Dončić teži kad je golim okom vidljivo da je mršaviji. 'Tko je tu lud?', 'Netko je varao s brojkama', samo su neki od komentara na X-u, a temom se pozabavila i španjolska Marca.

Ona je iznijela dvije teorije; prva je da Dallas nije želio otkriti pravu Dončićevu kilažu pa ju je malo smanjio, a druga je da je Dončić zaista teži zbog veće mišićne mase.

Jedan navijač na X-u je prokomentirao kako vjerojatno nitko nije osvježio podatke o njegovoj kilaži otkad je 2019. bio draftiran u NBA te da je puno realnije da je prošle sezone imao oko 130 kilograma, a ne 106, kako su željeli prikazati Mavsi.

Slovenac je naporno radio čitavo ljeto, a u kolovozu je osvanuo i na naslovnici časopisa 'Men's Health' u kojem je govorio i metodama treninga i želji da novu sezonu dočeka maksimalno spremno.

tportal
