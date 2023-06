Đoković povukao potez koji Alcaraz uoči povijesnog međusobnog meča nije očekivao

No, nema sumnje kako je svojim potezom u Parizu mnoge iznenadio. Naime, na Instagramu je objavljen video iz Pariza koji puno toga govori.

Nije baš uobičajeno da se sportaši, koji na tako velikom turniru igraju jedan protiv drugog, nađu na večeri. No, Đoković je uvijek bio poseban.

Ono što je uoči ove večeri posebno zanimljivo jest podatak kako će Đokovića, u slučaju da pobjedi Alcaraza te uz to i osvoji Roland Garros, na novoj ATP ljestvici ponovo izbiti na prvo mjesto. Ako se to dogodi to bi Đokoviću bio treći Roland Garros u karijeri (2016. i 2021.), ali i rekordni 23. Grand Slam naslov u karijeri.

Zaista je ovo bila posebna večera dva posebna igrača. A Alcaraz, koji želi nastaviti tamo gdje će jednoga dana stati Đoković, ima zaista što naučiti od njega. I ima priliku u polufinalu pokazati da je spreman za takvu ulogu. Kako god da taj meč završi ova gesta Đokovića pokazuje koliko je velik sportaš i čovjek.