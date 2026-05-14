Dino Prižmić otkrio koji mu je savjet dao Novak Đoković

'Jasno da smo jako željeli i veselili se nastupu Dine na Zagrebu Openu ove godine. No, koliko smo žalosni da nije igrao na našem turniru, još više smo sretni zbog njega. Svaka čast Dini na ovim zadnjim rezultatima, koji su sada vrhunac njegovih sjajnih igra na ATP Touru još od prošlogodišnjeg Zagreb Opena', rekao je u uvodu direktor Zagreb Opena Branimir Horvat koji je i direktor Istarske rivijere, teniskog turnira s najdužom tradicijom u Hrvatskoj, na kojem je Prižmić još kao junior osvojio prve ATP bodove, a kasnije došao i do prvog profesionalnog naslova.

'Imamo neku posebnu poveznicu s Dinom. Evo, prošle godine je, uz pozivnicu koja mu je trebala s obzirom na slabiji renking zbog ozljede, osvojio i ovaj naš turnir', dodao je Horvat.

'Meni su to bili turniri koji su mi dosta pomogli i na kojima sam stekao dosta iskustva. Prošlogodišnja pozivnica na Challengeru mi je stvarno dosta toga donijela i vratila me, zapravo, u neku formu. Od tada su krenuli sve bolji rezultati i od tada sam se na terenu počeo sve bolje osjećati', rekao je 20-godišnji Splićanin koji je prije prošlogodišnjeg nastupa na Šalati bio na 334. mjestu ATP ljestvice, a od ponedjeljka će se naći među 70 najboljih tenisača svijeta.

'Stvarno sam zadovoljan, pogotovo sa zadnja dva turnira, na kojima sam igrao na velikoj razini. Ponosan sam na sebe i na moj tim, jer znam da je stvarno trebalo dosta rada da bih došao do ovoga. Nadam se da će tako i ostati i da ćemo tako i nastaviti', osvrnuo se Prižmić na nastupe na madridskom i rimskom Masters 1000 turniru, gdje je iz kvalifikacija došao do glavnog turnira, a onda u Španjolskoj iznenadio šestog tenisača svijeta Amerikanca Bena Sheltona, a u Foro Italicu došao do najveće pobjede u karijeri, kad je u tri seta svladao najuspješnijeg tenisača svih vremena Novaka Đokovića.

'Ta pobjeda protiv Novaka mi je jako puno donijela, i teniski i na samopouzdanje. Zadovoljstvo mi je što sam imao priliku odigrati s njim na takvoj razini. Znao sam da sam u jako dobroj formi, da on nije igrao dugo neki turnir i to mi je dosta pomoglo. Zapravo se odlično poklopilo da sam ja bio na najboljoj mogućoj razini, a njemu je to bio prvi turnir poslije dugo vremena. Sigurno će mi to puno znači za budućnost.'

Ta je pobjeda odjeknula teniskim svijetom, a dogodila se dvije godine nakon što je s Đokovićem odigrao i sjajan meč na Australian Openu u kojem je deseterostrukog osvajača tog turnira četiri sata zadržao na terenu i već tada stekao njegovo poštovanje. Zato nije bilo čudno što su se srdačno pozdravili na mreži nakon što ga je pobijedio u Rimu.

'Rekao mi je da sam dosta popravio forhend i da puno više poena radim forhendom. Poželio mi je sreću za dalje.'

Dino je, zbog nekoliko ozljeda koje su usporile njegov uspon po ljestvici, tek ove godine ostvario već prije dvije godine zacrtani cilj ulaska u Top 100, ali sad je već duboko zagazio u to društvo.

'Želim ostati fizički zdrav koliko je god duže moguće, bilo bi odlično da to bude do kraja sezone, a neki krajnji cilj je da budem u Top 30 i da odigram što više velikih turnira na dosta visokoj razini.'

Jedan od najvećih koji ga uskoro čeka je pariški Roland Garros, drugi Grand Slam turnir u sezoni, na kojem je bio pobjednik u juniorskoj konkurenciji, a ove će godine debitirati u seniorskoj konkurenciji u glavnom turniru.

'Želim doći na teren i uživati u svakom trenutku, pokazati svoj najbolji tenis pa koliko ide. Vidjet ćemo', poručio je Prižmić.