Sjajni Jannik Sinner srušio rekord Novaka Đokovića

Jannik Sinner je za ovu pobjedu trebao 90 minuta, a na Masters 1000 turnirima nije izgubio još od 5. listopada prošle godine, kad je Nizozemcu Tallonu Griekspooru morao predati meč 3. kola u Šangaju.

Sinner je u svoj pobjednički niz ugradio naslove na prošlogodišnjem pariškom dvoranskom Mastersu te ovogodišnje trijumfe u Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu i Madridu. S obzirom na to da je u ovom rekordnom nizu izgubio svega dva seta te da u Rimu zbog ozljede ne nastupa njegov najveći suparnik Španjolac Carlos Alcaraz, Talijan je veliki favorit za naslov pred domaćim navijačima u Foro Italicu, čime bi popunio kolekciju trofeja sa svih devet Masters 1000 turnira i ostvario nešto što je do sada uspjelo samo Novaku Đokoviću.

Za plasman u finale, suparnik će mu biti bolji iz dvoboja devetog tenisača svijeta Rusa Danjila Medvedeva i 'sretnog gubitnika' iz kvalifikacija, Španjolca Martina Landalucea (ATP - 94.), koji je put prema četvrtfinalu započeo pobjedom protiv Marina Čilića.

Talijana na domaćeg pobjednika u Foro Italicu čekaju već punih 50 godina, još od trijumfa Adriana Panatte 1976. godine.