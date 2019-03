Dinamovi igrači super raspoloženi najavili veliki sudar s Benficom

Uoči prve utakmice osmine finala Europske lige između Dinama i Benfice u Zagrebu (četvrtak, 18.55, Arenasport 1) održan je 'Media day'

'Bit će teška utakmica, ali svi smo spremni za njih. nedostajat će nam Ademi u toj utakmici, no ja sam već igrao bez njega i neće mi biti teško. Koga nema, bez njega se i može. Oko 50 karata sam podijelio, no mogao sam i više, jer me stalno svi traže karte', napomenuo je Ivan Šunjić.

'Prije svega moramo svakog protivnika uvažavati, a kako ne bismo Benficu koja je najbolja od momčadi s kojima smo dosad igrali. Ali, s koncentracijom i pameti u svih 90 minuta možemo do dobrog rezultata', poručio je Emir Dilaver.

'Atmosfera je dosta slična kao uoči Viktorije. Nismo uopće napeti, idemo u utakmicu kao u svaku do sad. Jedva čekamo taj susret. Jako sam teško podnio to što nisam bio među 18 igrača protiv Viktorije, no što je tu je, morao sam to prihvatiti. Naporno sam trenirao cijeli tjedan i jedva sam čekao utakmicu protiv Osijeka da se dokažem', jasna je bila mlada nada Dinama Lovro Majer.