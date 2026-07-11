Dinamova priča s Livakovićem ulazi u ključnu fazu: Fener mu je dao rok

Kako nam je potvrđeno, Livaković će već u subotu putovati za Istanbul kako bi odradio sastanke s Fenerbahçeom, vidio koji je sljedeći korak i procijenio postoji li prostor da se dogovori transfer s Dinamom. Ako se takav rasplet ne pokaže mogućim, hrvatski reprezentativac morat će razmotriti druge opcije.

Turski novinar Yağız Sabuncuoğlu dodao je i da dozvola koju je turski klub dao Livakoviću traje do 17. srpnja. Ako do tada ne pronađe dogovor s novim klubom, trebao bi se vratiti u Istanbul i priključiti momčadi.

Dinamo je zato ključan dio cijele priče. Livaković je prošle sezone već odradio polusezonu na posudbi u Maksimiru, a nakon vrlo dobrog Svjetskog prvenstva ponovno se otvorila tema njegova ostanka odnosno povratka u Dinamo. Navijači bi ga rado ponovno vidjeli na golu, a sportski gledano jasno je zašto: riječ je o vrataru koji poznaje klub, svlačionicu i dokazana je klasa.

Ipak, nešto se pita Fenerbahçe. Livaković je i dalje igrač turskog velikana s ugovorom do 2028., pa bez dogovora s čelnicima, ne može biti konačnog raspleta. Upravo zato su predstojeći sastanci važni. Fener želi znati postoji li konkretno rješenje, a Livakovićeva strana želi definirati može li se priča s Dinamom zatvoriti ili se mora okrenuti drugim tržištima.

Vrijeme pritom ne radi ni za koga. Rok do 17. srpnja znači da Livaković nema previše prostora za čekanje. Ako se do tada ne pronađe dogovor, turski novinar tvrdi da će se morati vratiti u Fenerbahçe i priključiti momčadi.

Za Dinamo bi Livakovićev dolazak bio veliko pojačanje, ali i snažna poruka uoči nastavka prijelaznog roka. Za Livakovića bi to bio povratak u poznato okruženje, u kojem ima status jednog od najvažnijih vratara u novijoj klupskoj povijesti.