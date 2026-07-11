Bjelica otkrio jedan detalj iz svoje karijere: Po tome sam bolji od Messija

Nakon velikog preokreta i pobjede Argentine nad Egiptom, u utakmici u kojoj je po mišljenju mnogi najbolji nogometaš svijeta Lionel Messi još jednom promašio kazneni udarac, o toj se temi razgovaralo u studiju.

Messi je na svjetskim prvenstvima promašio čak četiri od osam kaznenih udaraca. Nenad Bjelica kaže da je u izvođenju penala uspješniji od argentinskog čarobnjaka, a Kruno Rendulić ima svoj recept kako svladati vratara.

Izjavu Nenada Bjelice pogledajte OVDJE.