PRESELIO U MADRID

On je i bez odlaska na SP ostvario transfer veći od 40 milijuna eura

S.Š. / Hina

11.07.2026 u 13:59

Morten Hjulmand (lijevo)
Morten Hjulmand (lijevo) Izvor: EPA / Autor: RUI MINDERICO
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Danski nogometaš Morten Hjulmand prešao je iz lisabonskog Sportinga u Atlético Madrid potpisavši petogodišnji ugovor, objavio je u subotu klub iz La Lige.

Nijedan klub nije otkrio financijske detalje transfera, no mediji navode da je posao vrijedan do 40 milijuna eura (46 milijuna dolara), uz dodatnih pet milijuna eura kroz bonuse.

Ovaj 27-godišnji danski vezni igrač upisao je 141 nastup, postigao 10 pogodaka i upisao 12 asistencija za Sporting nakon dolaska iz talijanskog Leccea 2023. godine.

Hjulmand je kao kapetan predvodio Sporting do uzastopnih naslova prvaka Portugala u sezonama 2023./24. i 2024./25., kao i do osvajanja portugalskog Kupa.

Za Dansku je nastupio 27 puta otkako je 2023. godine debitirao za reprezentaciju.

Njegov dolazak uslijedio je nakon što je Atlético u ovom prijelaznom roku već doveo španjolskog lijevog bočnog igrača Alexa Grimalda iz Bayer Leverkusena.

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