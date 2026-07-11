'It's coming home?': Tuchel smiruje strasti uoči Norveške

Nakon dvije dramatične nokaut utakmice, protiv DR Konga i Meksika, engleski izbornik smatra da sada počinje pravi dio turnira. Engleska je dosad preživljavala, ali Tuchel želi da protiv Norveške pokaže više hrabrosti, identiteta i autoriteta.

'Ovo je za mene sada uzbudljivi dio, ali moramo se opustiti. Moramo se povezati s našim identitetom, s onim što nas čini jakima, biti proaktivni i hrabri. Ovo je četvrtfinale, a hrabre prati sreća. Ne smijemo imati nikakvog žaljenja kada igramo četvrtfinale. Moramo ići po pobjedu. To je najvažnije', rekao je Tuchel.

Engleska je u prvim nokaut rundama prošla kroz pravu emocionalnu vožnju. Protiv DR Konga spasila ju je kasna dvostruka reakcija Harryja Kanea, a zatim je na Azteci srušila Meksiko 3:2 u utakmici punoj drame i pritiska.

Tuchel je objasnio da u toj fazi turnira nije najvažnije kako izgledaš, nego da pronađeš način za prolazak: 'U šesnaestini finala i osmini finala jednostavno moraš pronaći način da pobijediš. Tako smo to predstavili momčadi', rekao je.

Zatim je povukao zanimljivu usporedbu s engleskim klupskim nogometom.

'Ako vam treba slika iz Premier lige, to je siječanj. Sunderland u FA Cupu. Gostovanje kod Sunderlanda. Gostovanje kod Leedsa. Ideš tamo, imaš probleme, vrijeme nije dobro, ne sviđaju ti se sudačke odluke, sve izgleda loše, protivnik je agresivan. Ali moraš odraditi posao', objasnio je Tuchel.

Njegova poruka je jednostavna: u ranim fazama nokauta nitko kasnije ne pita za stil: 'Ako na kraju želiš biti na Wembleyju, moraš to odraditi. Ne smiješ ispasti u siječnju, ne smiješ ispasti u veljači. Nitko te kasnije neće pitati kako si prošao. A onda dolaze uzbudljivi trenuci. Dolazi travanj, dolazi svibanj. Stvari mogu postati lakše, tada imaš svoj identitet i moraš se pustiti', rekao je.

Engleska sada protiv Norveške ima priliku izboriti polufinale, ali čeka je momčad koja je već srušila Brazil i koja ima najopasnijeg napadača turnira Erlinga Haalanda.

Tuchel, međutim, ne želi da njegova momčad razmišlja predaleko. Upitan o slavnom engleskom navijačkom sloganu 'It's coming home', odgovorio je da razumije emociju, ali da Engleska ne smije poletjeti.

'Jasno razumijem i voljeli bismo da se to dogodi. Engleska je domovina nogometa. Tu je Wembley, katedrala svjetskog nogometa. Zato bi se trebalo vratiti kući. Ali imamo još nekoliko koraka između - ne smijemo se zanijeti', poručio je Tuchel.

Engleska je favorit, ali četvrtfinale protiv Norveške dolazi nakon nekoliko teških utakmica, zdravstvenih problema u kampu i pred protivnika koji igra s velikim samopouzdanjem. Tuchel zato traži ono najvažnije u nokaut utakmicama: hrabrost bez žaljenja.