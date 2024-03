Dinamo za najveći hrvatski derbi dobiva pojačanje; hajdukovce će ovo deprimirati

Ipak, da Jakiroviću treba dodatna energija, svima je jasno, a nju će dobiti u povratniku među Modre, Marku Rogu . Cagliarijev igrač koji je stigao do kraja godine na posudbu u trenažnom je procesu, radi s momčadi i, po svemu sudeći, bit će veliko pojačanje u kadru već za ove utakmice protiv Hajduka.

Vjerovali su hajdukovci da će baš on biti prevaga u toj neizvjesnoj borbi za naslov prvaka.

No stigao je hladan tuš. Izbornik Dalić nije htio riskirati te je ostavio Perišića u Hrvatskoj kako bi samostalno nastavio s treninzima. Ali ti su treninzi očito donijeli više problema nego dobroga. Jer Perišić i dalje ne može posve ispružiti nogu, već osjeća probleme. Kako prenose Sportske novosti, struka strahuje da, s obzirom na stanje, postoji rizik od novog puknuća ligamenata. Pritom je pitanje i razine na kojoj to činiš i kvalitete izvedbe. Na njegovoj poziciji krila česte su promjene smjera i brzine, a još se radi o desnoj nozi, kojom šutira, i ako krene s utakmicama dok nije sve tip-top, golema je opasnost da to neće dobro završiti.